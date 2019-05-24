Tırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi
3 saat önce
Bilecik'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:46 Kaynak: AA
'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Osmaneli-Bilecik kara yolu Gülümbe rampaları mevkisinde Üzeyir Atasoy'un kullandığı 66 LG 935 tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kaydı.
Tır, karşı şeritten gelen Gökhan Uçman'ın kullandığı 08 K 0693 plakalı tıra ve sollama yapan Fevzi Bağlan'ın (70) kontrolündeki 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı.
İki tır arasında kalan otomobilin sürücüsü Fevzi Bağlan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu
Doktor, öldürdüğü avukat eşini daha önce dövmüş
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu