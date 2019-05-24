Son Dakika Haberleri: Tırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi

Tırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi

3 saat önce

Bilecik'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü.

Tırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi, System.String[]
Bilecik'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Osmaneli-Bilecik kara yolu Gülümbe rampaları mevkisinde Üzeyir Atasoy'un kullandığı 66 LG 935 tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kaydı.
Tır, karşı şeritten gelen Gökhan Uçman'ın kullandığı 08 K 0693 plakalı tıra ve sollama yapan Fevzi Bağlan'ın (70) kontrolündeki 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı.
İki tır arasında kalan otomobilin sürücüsü Fevzi Bağlan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:46 Kaynak: AA
Bilecik, Güncel
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