Son Dakika Haberleri: Tırların dorselerindeki soğutucu kartlarını çaldı
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Tırların dorselerindeki soğutucu kartlarını çaldı

2 saat önce

Samsun'da bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartlarını çaldığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Tırların dorselerindeki soğutucu kartlarını çaldı, System.String[]
Samsun'da bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartlarını çaldığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartları çalındı. Şikayet üzere İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili 22 yaşındaki S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Jandarma, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:37 Kaynak: İHA
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