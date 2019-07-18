Tırların dorselerindeki soğutucu kartlarını çaldı
2 saat önce
Samsun'da bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartlarını çaldığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:37 Kaynak: İHA
'da bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartlarını çaldığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Toybelen
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartları çalındı. Şikayet üzere İlkadım İlçe Jandarma
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