Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da iki tır ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da iki tır ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

15.10.2022 12:53

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Murat Yiğiter idaresindeki (46) 53 ACE 846 plakalı tır, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu Akören beldesi yakınlarında, Bekir Eke'nin (40) kullandığı 42 LE 2219 plakalı tır ile Kamil Sazak (52) yönetimindeki 35 MKJ 98 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen yolcu otobüs bariyere vurdu.

Kazada, otobüsteki yolculardan Ç.A.Ö. (24) ile F.G. (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da iki tır ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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