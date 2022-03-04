Tırmanarak girdiği 18 evi soyan "Kedi" lakaplı hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Tırmanarak girdiği 18 evi soyan "Kedi" lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

04.03.2022 21:00

Tırmanarak girdiği 18 evi soyan "Kedi" lakaplı hırsız suçüstü yakalandı Bursa'da bir hafta içerisinde 18 ayrı evden hırsızlık yapan ve evlere tırmanarak giren, 'Kedi' lakaplı şüpheli suç üstü yakalandı.

Tırmanarak girdiği 18 evi soyan "Kedi" lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

BURSA - Bursa'da bir hafta içerisinde 18 ayrı evden hırsızlık yapan ve evlere tırmanarak giren, 'Kedi' lakaplı şüpheli suç üstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, merkez Nilüfer ilçesindeki 18 farklı evden ziynet ve değerli eşya çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki 84 güvenlik kamerasının görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin konutlara tırmanarak çıktığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aranan kişinin 'Kedi' lakaplı Ş.K. olduğunu belirledi. Ekipler, Ş.K.'yi bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tırmanarak girdiği 18 evi soyan Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı
Tırmanarak girdiği 18 evi soyan Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı
Tırmanarak girdiği 18 evi soyan Kedi lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

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Hırsızlık, Bursa, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırmanarak girdiği 18 evi soyan 'Kedi' lakaplı hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika


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