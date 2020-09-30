Tırmanarak girdiği evde hırsızlık yaptı, yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 2 evden hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanan şüphelinin hırsızlık için tırmanarak eve girdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'ndeki iki evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Evlerde parmak izi araştırması yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Kamera kayıtlarında polis, tırmanarak ve kapısını zorlayarak girdiği evlerden hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.Çaldığı cep telefonu da bulunan ismi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.