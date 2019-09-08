Son Dakika Haberleri: Tırmanarak girdiği evleri soyan zanlı yakalandı
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Tırmanarak girdiği evleri soyan zanlı yakalandı

53 dakika önce

Fatih'te farklı tarihlerde tırmanarak girdiği üç adresten cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar çalan zanlı yakalandı.

Fatih'te farklı tarihlerde tırmanarak girdiği üç adresten cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar çalan zanlı yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 ile 30 Ağustos tarihlerinde üç farklı adresten 2 adet cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar paranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen Davut D.'yi (31) 30 Ağustos günü Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Davut D., 31 Ağustos günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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