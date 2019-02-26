Tırmandığı Ağaçtan İnemeyen Miniğin İmdadına İtfaiye Yetişti
29 dakika önce
Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de tırmandığı ağaçtan inemeyen miniğin imdadına itfaiye ekipleri koştu.
Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de tırmandığı ağaçtan inemeyen miniğin imdadına itfaiye ekipleri koştu. İtfaiye erleri, ağaçta sıkışıp kalan küçük kızı kurtarmak için ağacın dallarını elektrikli testereyle kesmek zorunda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:13
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