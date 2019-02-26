Son Dakika Haberleri: Tırmandığı Ağaçtan İnemeyen Miniğin İmdadına İtfaiye Yetişti

Tırmandığı Ağaçtan İnemeyen Miniğin İmdadına İtfaiye Yetişti

29 dakika önce

Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de tırmandığı ağaçtan inemeyen miniğin imdadına itfaiye ekipleri koştu.

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Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de tırmandığı ağaçtan inemeyen miniğin imdadına itfaiye ekipleri koştu. İtfaiye erleri, ağaçta sıkışıp kalan küçük kızı kurtarmak için ağacın dallarını elektrikli testereyle kesmek zorunda kaldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:13 

Macaristan, İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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