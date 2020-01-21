Tırmandığı kayalıklardan düşüp yaralandı, AFAD kurtardı - Son Dakika
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Tırmandığı kayalıklardan düşüp yaralandı, AFAD kurtardı

6 saat önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, tırmandığı kayalıklardan düşerek, yaralanan ve mahsur kalan Mehmet Kazak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tırmandığı kayalıklardan düşüp yaralandı, AFAD kurtardı, System.String[]

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, tırmandığı kayalıklardan düşerek, yaralanan ve mahsur kalan Mehmet Kazak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düziçi ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde yaşanan olayda, kayalıklara tırmanan Mehmet Kazak, dengesini kaybedip, uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Kazak, cep telefonuyla 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ulaşamadı. Bölgeye AFADekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarılan Kazak, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yeşilyurt, Düziçi, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:37 Kaynak: DHA
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