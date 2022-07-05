Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde, okulun duvarındaki sarmaşığa tırmanan yavru kedi, 13 metre yükseklikte mahsur kaldı. Sesini duyan okul çalışanları, kediyi kendileri kurtaramayınca itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yoldan sepetli vinç ile geçen enerji şirketi çalışanları, kediyi kurtardı. Okul çalışanlarına teslim edilen kediye, mama ve su verildi.

Kaynak: DHA

kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tırmandığı sarmaşıkta mahsur kalan yavru kedi için seferberlik - Son Dakika

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