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Tırmandıkları zirvede, gördüklerine inanamadılar

6 saat önce

Sivas'ta bir grup dağcı tırmandıkları dağın zirvesinde adeta yeryüzünü kaplayan bulut denizini görünce gözlerine inanamadı.

Tırmandıkları zirvede, gördüklerine inanamadılar, System.String[]

Sivas'ta bir grup dağcı tırmandıkları dağın zirvesinde adeta yeryüzünü kaplayan bulut denizini görünce gözlerine inanamadı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği, federasyonun yıllık planlı faaliyetleri kapsamında 2552 rakımlı Yıldız Dağ'ı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Etkinliğe 60 dağcı katılırken havanın soğuk ve dağ yüzeyinin karlı olması tırmanıcıları bir hayli zorladı. 60 kişinin katıldığı tırmanışta zirveye sadece 17 dağcı ulaşabildi. Dağcılar, yaklaşık 4,5 saat süren tırmanışın ardından gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zirvede dağcıları adeta bulut denizi karşıladı. Nadir olarak görülen bu büyüleyici manzarayı kaçırmak istemeyen dağcılar fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

(Onur Erden/İHA)

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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