Tırmanış Türk Milli Takımı'na Bursa'dan 4 Sporcu
1 saat önce
Türkiye Dağcılık Federasyonu Romanya'nın başkenti Bükreş'te 13-14 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek Balkan Şampiyonasına katılacak sporcuları açıkladı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Romanya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:31 Kaynak: İHA
'nın başkenti Bükreş
'te 13-14 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek Balkan Şampiyonasına katılacak sporcuları açıkladı. Bursa
tırmanış kulüplerinden seçilen 4 sporcu, Romanya'da 9.su düzenlenen Spor Tırmanış Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Küçükler ve Gençler Balkan Şampiyonası Boulder ve Lider Milli Takım Kadrosuna Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 23 sporcu davet edilirken, Bursa İHH
Kulübü'nden Muhammet Ali Keskin
, Umut Demir Güler, İnegöl
Spor Kulübü Derneğinden Onur Süngü, Yıldırım
Belediye Spor Kulübü'nden Zeynep Begüm Çatak
listede yer aldı. Sporcular yarın Romanya'ya hareket edecek.
Tırmanış sporunun Bursa'da son yıllarda kazandığı ivmeye dikkat çeken Nazif Makas, olimpik bir spor olan dağcılık spor tırmanış branşına verdiği desteklerden sporcusundan, kulübüne emeği geçen herkese teşekkür etti. - BURSA
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