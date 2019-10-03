Tırmanış yapan Amerikalı dağcı yaralandı

Aladağlar Emli Vadisi'nde yürüyüş sonrası tırmanış yapan 30 yaşındaki Amerikalı dağcı 15 metreden düşmesi sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Amerikalı Rohit Gupta, Çamardı ilçesi Aladağlar Emli Vadisi'nde yürüyüşe çıktı. Amerikalı dağcı geri dönüşte sonra Kocadelik mevkisinde tırmanış yaparken dengesinin kaybederek yere düştü. Gupta, düştüğünü pansiyonunda kaldığı Sporcu Oral Akköse'ye söylemesi üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Vücudunun birkaç yerinde kırık olan ve kafasından darbe alan Gupta'yı UMKE ekipleri sedye ile sararak Emli Vadisi'ne getirdi. İlk tedavisi yapılan dağcı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi.



Yürüyüşe çıktı, kaza yaptı



Amerikalı dağcı Rohit Gupta'nın yürüyüş için Emli Vadisi'ne gittiğini ve orada düştüğünü söyleyen sporcu Oral Akköse, şunları söyledi:



"Kendisi Ürgüp'ten buraya geldi. Sabah Milli Parklara bıraktım. Akşam 17.00 sıralarında beni aradı ama telefon düzgün çekmiyordu. Bir şeyler olduğunu tahmin ettim ve aramaya çıktım. Sonra jandarma ve UMKE ekipleri geldi. Bir yerde kayaya tırmanış yapmış orada 15-20 metreden düştü. Kafasından darbe almış, birkaç yerinde kırık olduğu söyleniyor" dedi. - NİĞDE