Son Dakika Haberleri: Tırmanma Kupası nefes kesti
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Tırmanma Kupası nefes kesti

35 dakika önce

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen 'İMOK Tırmanma Kupası' Menemen'in Haykıran ve Çukurköy arasında 3 çıkış üzerinden yapıldı.

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İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen 'İMOK Tırmanma Kupası' Menemen'in Haykıran ve Çukurköy arasında 3 çıkış üzerinden yapıldı.


5.6 kilometre uzunluğundaki parkurda 15 otomobil, 4 kategoride kıyasıya yarıştı. Sıcak havaya rağmen yarışseverlerin ilgiyle takip ettiği mücadelede Kategori 1'de Hakan Kerci birinci, Kemal Çetinkaya ikinci, Mehmet Başer üçüncü oldu. Kategori 2'yi Mustafa Nazik birinci, Alper Akgün ikinci, Orçun Nural üçüncü tamamladı. Kategori 3'te Murat Şen yarışı ilk sırata bitirirken Hakan Akman ikinci, Hüseyin Yıldırım üçüncü oldu. Kategori 4'te ilk sırayı Serdar Sarıduman aldı. Sarıduman'ı Alpay Gülten ve Murat Soyçopur izledi. En iyi zaman kupasını ise Murat Soyçopur kaldırdı.


Şenlik havasında geçen organizasyon ödül töreniyle son bulurken, İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "İkinci etabı da kazasız ve güzel görüntülerle kapattık. Kupanın 3. ve son yarışı 20 Ekim'de yapılacak. Emeği geçen, katkı koyan sponsorlarımıza, Menemen Belediyesi'ne, kurum ve kuruşlar ile yarışa katılan tüm pilotlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" dedi. - İZMİR

Çukurköy, Menemen, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
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