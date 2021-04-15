Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti - Son Dakika

Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bulunan Taş Devri Parkı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Çağan Ege Yer, arkadaşlarıyla birlikte parkta uzun süre oyunlar oynadı. 8 yaşındaki Yer, parkın bitişiğindeki apartmanın demir korkuluklarından tırmanmak istedi. Ayağı kayan Yer, demir korkuluğun göğsüne saplanması sonucu yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.