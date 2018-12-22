Tırmıl Sanayi Camisi Törenle Açıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tırmıl Sanayi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Tırmıl Sanayi Camisi açılış törenine katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tırmıl Sanayi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Tırmıl Sanayi Camisi açılış törenine katıldı.



Tırmıl Sanayisi içerisinde düzenlenen açılış törenine Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Tırmıl Sanayi esnafı katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi. Açılış töreninin ardından Tırmıl Sanayi Sitesi İdari Binasını ziyaret eden Su, Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çokgün ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. - MERSİN

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