Tirmizi'nin el yazması eserleri bir kitapta toplanacak - Son Dakika

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) "Tirmizi Projesi" kapsamında hadis alimi Muhammed Avvame ile protokol imzaladı.

İslam dünyasının hadis otoritelerinden Tirmizi'nin hadis ve sünnet ilmine yön veren eserlerinin daha doğru anlaşılması için başlatılan proje kapsamında "el-Cami'u'l-kebir", "el-İlelü'l-kebir" ve "el-İlelü'l-sağir" adlı eserleri incelenecek, belgelendirilecek ve tek bir kitapta toplanacak.

Proje, hadis alimi Muhammed Avvame'nin başkanlığında uzman ekiplerce yürütülecek.

Bu kapsamda, üniversitenin Başakşehir yerleşkesindeki rektörlük binasında gerçekleşen törende, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Avvame dua ederek protokole imza attı.

"En güvenilir Tirmizi nüshasını ortaya çıkaracak"

Prof. Dr. Şentürk, törendeki konuşmasında, araştırma üniversitesi vizyonuyla yola çıkan ve dünyanın 76 ülkesinden öğrencileri bulunan İHÜ'nün, bugün İslami ilimler alanında yeni bir projeye başladığını söyledi.

İslam dininin ve kültürünün en temel kaynaklarından ve Kütüb-i Sitte olarak adlandırılan 6 en güvenilir hadis kitabından biri olan Sahih Tirmizi'nin dünya çapında en güvenilir baskısını gerçekleştireceklerini belirten Şentürk, projenin 4 yıl süreceğini kaydetti.

Şentürk, projeye üniversitenin bilimsel araştırma fonundan 4 milyon lira ayrıldığını aktararak, projede hem Türkiye'den hem yurt dışından gelen ilim adamlarının çalışacağını dile getirdi.

Ekibin, Muhammed Avvame'nin gözetiminde çalışacağına işaret eden Şentürk, "Sahih Tirmizi çok önemli bir kitap. Dünyanın farklı kütüphanelerinde el yazmaları var. Proje ekibi dünyanın farklı kütüphanelerinde bulunan el yazma nüshaları bir araya getirecek, bunları mukayese edecek ve en güvenilir Tirmizi nüshasını ortaya çıkaracak. Üniversitemiz bunu Arapça bastıracak, daha sonra inşallah Türkçe'ye tercüme edeceğiz. Türkçesini de yayımlayacağız." diye konuştu.

"Kitap tüm dünyada satışa sunulacak"

Üniversitenin İslam klasiklerini yayımlamaya yönelik projelerinden bahseden Şentürk, " Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Molla Gürani'nin tefsirini yayımladık. 5 cilt halinde Arapça olarak ve şu anda tüm dünyada bu eser çok büyük bir dikkat çekti. İnşallah bunun peşinden Ebussuud efendinin Arapça olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde kaleme almış olduğu 'Ebussuud Efendi' tefsirini yayımlayacağız. Bu da çok önemli bir katkı olacak." ifadelerini kullandı.

Recep Şentürk, özellikle Osmanlı alimlerinin henüz yayımlanmamış, kütüphanelerde el yazması şeklinde duran eserlerini gün ışığına çıkarmak istediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca İbn Haldun'un Mukaddimesinin Arapçasının dünya çapındaki en güvenilir nüshasını yayımlamak. Daha sonra onu İngilizce'ye ve Türkçe'ye tercüme etme projeleri de var. Bunlar İslam ve Türk kültürünün en temel, referans eserleri. İbn Haldun Üniversitesi'nin farklı alanlarda yayınları olacak. Yakın bir zamanda 'Türk İslam Siyaset ve Ahlak Düşüncesi' dizisini 100 eser olarak yayımlayacağız. Akademik şekilde değil de gençlerin çok rahatlıkla okuyabileceği şekilde hazırlanacak."

Sahih Tirmizi'nin yeni bir edisyonunun, dünya çapında en güvenilir ve en nihai edisyonunun üniversitelerince yapılacak olmasının kendileri için büyük bir prestij olduğunu ifade eden Şentürk, "Türkiye'de böyle bir ilmi çalışmanın yapılması ve bunun da tüm dünyaya sunulması hem Türkiye'miz hem üniversitemiz açısından güzel bir hizmet olacaktır. Biz Türkiye'nin dünyada aynı zamanda kültür, bilim üreten bir ülke olmasını istiyoruz. Kitap yayımlandıktan sonra tüm dünyada satışa sunulacak." dedi.

"Yapacağımız araştırmada yanlışlıkları gidereceğiz"

Muhammed Avvame de mevcut zamanda bu hadisleri yeniden ele almanın çok önemli olduğunu söyledi.

Tirmizi'nin kitaplarında hadisleri farklı yöntemle isnat ettiğini ve iyi, doğru gibi hükümler verdiğini anlatan Avvame, "Daha sonra gelen alimler bu hükümlere dikkat etmeksizin içeriğe bakarak doğru olmadıklarını savundular. Tirmizi'nin yaşadığı dönemdeki dil lehçesi nedeniyle bazı alimler eserlerini zayıf bularak kolay yollara başvurduğunu savunmaktadır. Ancak bu doğru değil. Yapacağımız araştırmada bu yanlışlıkları gidereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şentürk, Avvame, İHÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan ve öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel fotoğraf çektirdi.