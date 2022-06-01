Tırnak mantarı enfeksiyonunda medikal çözüm mümkün - Son Dakika
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Tırnak mantarı enfeksiyonunda medikal çözüm mümkün

01.06.2022 10:06
Tırnak mantarı enfeksiyonunda medikal çözüm mümkün

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Podolog Dursiye Özdemir Avcı, "Tırnak mantarı insandan insana bulaştığı gibi ortak kullanılan alan ve eşyalardan da bulaşır. Özellikle pedikür yaptırırken hijyen koşulları ve aletlerin prosedüre uygun sterilizasyon yapıldığına emin olun." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Podolog Dursiye Özdemir Avcı, "Tırnak mantarı insandan insana bulaştığı gibi ortak kullanılan alan ve eşyalardan da bulaşır. Özellikle pedikür yaptırırken hijyen koşulları ve aletlerin prosedüre uygun sterilizasyon yapıldığına emin olun." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, tıp literatüründe onikomikoz olarak da bilinen tırnak mantarının tırnak renginin değişmesine ve güçsüzleşmesine neden olduğunu belirtti.

Tırnak mantarı nedenleri ve tedavisi hakkında değerlendirmede bulunan Avcı, "Tırnak mantarı insandan insana bulaştığı gibi ortak kullanılan alan ve eşyalardan da bulaşır. Özellikle pedikür yaptırırken hijyen koşulları ve aletlerin prosedüre uygun sterilizasyon yapıldığına emin olun.

Ayrıca yaz aylarında saatlerce kapalı ayakkabıda kalarak terleyen ayaklar, nemli ve karanlık ortamda üremeyi seven mantarlarda tırnakta mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. Podolog ile doğru uygulama ve doktor kontrolündeki medikal tedavi eşliğinde tırnak mantarından kurtulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlıklar tırnak mantarına yol açabilir

Avcı, tırnak yüzeyinin zarar görmesi, kırılması ya da deformasyonları sonrasında tırnak plağının enfeksiyonlara açık hale gelmesi sonucu mantarların oluşabileceğini belirterek, "Diyabet, kan dolaşımı ve bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıkları olan kişilerde mantar enfeksiyonuna daha yatkın oluyor. Ayrıca ileri yaşta bu sebeplerden biri." bilgisini verdi.

Tedavide ağrısız podolojik teknik

Tırnak mantarının tedavisinin başarılı olması için ekip çalışmasının gerekli olduğunu vurgulayan Avcı, "Hasta-hekim-podolog ilişkisi tedavide başarıyı getirir. Kişilerin ayak sağlığının korunması ve bakımı ile ilgili hizmet veren sağlık çalışanına podolog denir. Dermatoloji hekimin oluşturmuş olduğu tedavi planına hastanın uyum sağlaması kullandığı eşyaların temizliği ve ilaçlarının düzenli kullanılması, ilacı kullanırken bir podolog tarafından tırnakların mekanik temizliği yapılarak inceltilmesi sağlıklı tırnağın önünün açılması bu tedavide önemli bir basamaktır. Kalınlaşan tırnakların ayakkabı içerisinde baskıya neden olması hasta konforunu düşürmekte görsel olarak hastada bir çekince uyandırır." açıklamasında bulundu.

Avcı, tırnak mantarı ile ilgili tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunun doğru uygulama ile mümkün olduğunu aktararak, "Görüntüsü kötü olan tırnak hiçbir ağrı olmadan podolojik bakım teknikleri ile inceltilip baskıyı ortadan kaldırmakta aynı zamanda uygulanan ilaç tedavisinin etkinliğini arttırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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