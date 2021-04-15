DÜZCE TIRNAK MANTARININ TEDAVİSİ İÇİN PROPOLİSLİ TIRNAK CİLASI ÜRETTİLER - Son Dakika

DÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tırnak mantarlarının tedavisi için propolisli tırnak cilası üretildi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Uğur Hasırcı, "Yapılan çalışmalarda propolisli tırnak cilasının tırnak mantarına tamamen iyi geldiğini, hatta tırnağın eskisinden daha sağlıklı olduğunu gördük" dedi.

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tırnak mantarlarının tedavisi için içerisinde propolis ve sarı kantaron yağı birleşimli tırnak cilası üretildi. Klinik ortamda test edilen ve başarılı geri dönüşler alınan propolisli tırnak cilası tırnağı iyileştirdiği gibi rengini de yerine getirip eskisinden daha güçlü hale getiriyor.

Prof. Dr. Uğur Hasırcı geliştirdikleri ürünün ayak tırnaklarını daha güçlü kıldığını belirterek, "Enfeksiyona bağlı ayak mantarları ve özellikle pandemi döneminde dezenfektanların aşırı kullanılmasından kaynaklı el tırnaklarındaki bozulmalar ve deformasyonlar bizi bu ürünü geliştirmeye sevk etti. Özellikle ayak tırnaklarında oluşan ayak mantarları ilk önce tırnaklarda sararma, ilerleyen aşamalarda morarma gibi renk değişimlerine neden oluyor ve oldukça çirkin görüntüler ortaya çıkarıyor. Bunu gidermek üzere propolis bazlı bir ürün geliştirdik. Geliştirdiğimiz ürün klinik çalışmalara dayalı olarak geliştirdiğimiz bir ürün. Klinik çalışmalarda propolisin ayak tırnaklarındaki renk değişimini düzenli kullanımı durumdan iyileştirdiğini ve ayak tırnaklarını daha güçlü kıldığını, özellikle tırnakların sonlanma noktalarında oluşan yaraların büyük oranda azalttığını gösteriyor" dedi.

'TIRNAK CİLASI ŞEKLİNDE TIRNAĞA DAHA İYİ NÜFUZ EDİYOR'

Prof. Dr. Hasırcı tırnak cilası şeklinde ürettikleri ürünün tırnağa daha fazla nüfus ettiğini söyleyerek, "Tırnak cilası akışkanlığı daha düşük olduğu için içinde propolis olan tırnak cilası tırnaklara çok daha iyi nüfuz ediyor. Bunun dışında çok uzun yıllardır geleneksel ve tamamlayıcı tıpta yara iyileştirme özelliği çok iyi bilinen sarı kantaronda kullanıyoruz. Bizim bilgimiz dahilinde piyasada benzeri olmayan bir ürün. Bunu üniversitemizin kendi üretim tesislerinde üretiyoruz. Dolumu da kendimiz yaparak üniversitemizin markasıyla satış ofisimizde satıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALINDI'

Hasırcı kullanıcılardan oldukça iyi geri dönüşler alındığına dikkat çekerek, "Bu ürünle alakalı özellikle belli yaş grubu üstünde çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Ben bu ürünü geliştirmeden önce bilmiyordum. Çok yaygın bir problemmiş. İnsanların ayak tırnaklarında renk değişimi zamanla tırnağın zayıflamasına ve beraberinde kopmasına neden oluyor. Buda insanlar açısından acılı süreçleri beraberinde getiriyor. Ürünü kullandıktan sonra ayak tırnaklarında rengin normale dönmesi ve tırnağın güçlenmesi yönünde çok iyi geri dönüşler aldık" dedi.