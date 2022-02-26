Tırnak yiyen hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Tırnak yiyen hırsız güvenlik kamerasında

26.02.2022 11:02
Tırnak yiyen hırsız güvenlik kamerasında

Eskişehir'de bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemelerini çalan şahsın, hırsızlık anlarında tırnaklarını yemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemelerini çalan şahsın, hırsızlık anlarında tırnaklarını yemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gökmeydan Mahallesi Menekşelik Sokak'ta gerçekleşti. 20 Şubat Pazar akşamı saat 20: 26'da kimliği belirsiz bir şahıs bir binanın açık kalan kapısından içeri girdi. Bodrum kata inen şahıs, kilerlerin bulunduğu alanda bir süre keşif yaptı. Kapıların üzerindeki kilitleri kıran şahıs, içeride apartman sakinlerine ait olan kaynak makinesi ve bazı inşaat malzemelerini orada bulunan bir pazar arabasına koyarak olay yerinden ayrıldı. Hırsızın binaya girişi, keşif yaparken tırnaklarını yemesi ve binadan çıkışı, güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kameralar net gösteriyor, maskeyi de açıp poz vermiş"

Hırsızlığın gerçekleştiği apartmanın yöneticisi Avni Dubacı, olayın geçtiğimiz pazar günü meydana geldiğini anlattı. Kimliği belirsiz bir kişinin bina kapısından girerek aşağı bodruma indiğini belirten Dubacı, "Şahıs kilerin kilitlerini falan kırmış. Komşumuzun kaynak makinesini, benim tamir çantasını, boru anahtarlarımı çalmış. Kazan dairesine girmiş karıştırmış, her tarafı dağıtmış. Komşuların turşuları, peynirleri hep dağılmış. Pazar arabasına koymuş, alıp gitmiş. Kameralar net gösteriyor, maskeyi de açıp poz vermiş" diye konuştu.

"Yaklaşık 6-7 bin TL zararımız var"

Hırsızın kendilerini maddi zarara uğrattığını aktaran yönetici Dubacı, "Komşumuzun kaynak makinesi 4-5 bin TL. Bugün demir pahalı, takımlar pahalı. Yaklaşık 6-7 bin TL zararımız var. Emniyet güçlerine verdik. Kendimiz de araştırıyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, kapıcılar hepsine fotoğraflarını gönderdik. Bir an önce bulunup en azından başka komşularımıza zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Tırnak yiyen hırsız güvenlik kamerasında
Tırnak yiyen hırsız güvenlik kamerasında
Tırnak yiyen hırsız güvenlik kamerasında

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Eskişehir, İnşaat, Bodrum, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırnak yiyen hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika


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