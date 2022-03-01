Tırnak yiyen hırsız yakalandı - Son Dakika
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Tırnak yiyen hırsız yakalandı

01.03.2022 10:34
Tırnak yiyen hırsız yakalandı

Eskişehir'de, "tırnak yiyen hırsız" olarak gündeme gelen şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de, "tırnak yiyen hırsız" olarak gündeme gelen şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de bir apartmandan inşaat malzemeleri çalan ve 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Taner T. (34), Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şüpheli Taner T., geçtiğimiz hafta bir apartmanda hırsızlık yaptığı esnada güvenlik kamerasına takılmıştı. Şüphelinin hırsızlık anında tırnak yemesi dikkat çekmişti. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırnak yiyen hırsız yakalandı - Son Dakika


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