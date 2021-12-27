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Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu - Son Dakika

Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu

27.12.2021 11:59

Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozduKOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir çiğköfte dükkanına gelerek tırnakçılık yapmaya çalışan 2 kadının oyununu, esnafın dikkati ele verdi.

Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir çiğköfte dükkanına gelerek tırnakçılık yapmaya çalışan 2 kadının oyununu, esnafın dikkati ele verdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiğ köfte dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin kalabalık olduğu bir saatte dükkana gelen 2 kadın, alışveriş yapmaya başladı. Bir süre sonra kadınlardan bir tanesi kasanın olduğu noktaya gelerek aldığı ürünün parasını ödemek için 24 yaşındaki iş yeri sahibi Ruşen Can'a 200 lira uzattı. Parayı alan iş yeri sahibi kadına para üzeri olan 190 lirayı geri verdi. Bunun üzerine el çabukluğuyla 100 lirayı ayıran kadın, ürünleri almayacağını söyleyerek 90 lirayı iş yeri sahibine uzatıp parasını geri istedi. Bu sırada tırnakçılık yöntemiyle aldığı parayı el çabukluğuyla diğer kadına verdi. Parayı alan diğer kadın ise aldığı ürünün parası olarak Ruşen Can'dan aldıkları parayı ona geri uzattı. İlk kadının para üzerini eksik verdiğini fark eden ve dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi, parasını alarak iki kadını da dükkanından kovdu. Olayı polise bildirmeyen Can, diğer esnafın da bu tarz olaylara karşı dikkatli olmasını istiyor.

"Aldıklarının parasıymış gibi benim paramı tekrar bana veriyor"

İş yeri kalabalıkken 2 kadının geldiğini anlatan Ruşen Can, "Birisi 200 lira verdi, aldıkları 9 lira tutuyordu. Tabii ben parasının üzerini verdim. O ara verdiğim 190 küsur lira para üzerini ürünleri almayacağını söyleyerek 100 lira eksik verdi. Ben o an fark ettim. Onlar fark ettiğimi anlamadı. Yanındaki teyzeye parayı verdi. O da aldıklarının parasıymış gibi benim paramı tekrar bana veriyor. Anladığımı fark ettiğinde çantasından başka bir para çıkarttı, 'Bunların parasını buradan alacaksın' dedi. Fark edince bir şey yapamadım. Sinirlendiğimle kaldım. Dükkan çok kalabalıktı. 50 yaşlarında iki kişiydiler. Yüzlerini güzelce sarmışlar, belli olmuyordu. Maske de olduğu için bir tek gözleri görünüyordu. Kalabalıktan faydalanıyorlar. Bir de sürekli hiç susmadan konuşuyorlar. Bağıra bağıra konuşarak dikkatinizi dağıtıyorlar. O an fark etmesek 100 lira eksik olduğunu 100 liradan olacaktık durduk yere. Dışarıda ambalajlı ürünler var, onlardan aldılar. Direkt 200 lira uzattı, ben de bozdum. Ondan sonra olay gelişti. Bu bir değil iki değil. Sürekli böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Gebze'de biraz büyük bir ilçe olduğu için haftada bir bu durumları yaşıyoruz desem abartmış olmam. Esnaf uyanık olsun, dikkatli olsun. Onlar da parasını kaptırmasın" dedi.

Tırnakçılık anı saniye saniye kamerada

Öte yandan 2 kadının esnafı dolandırmaya çalıştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 kadının iş yerine ayrı ayrı geldikleri, aralarından bir tanesinin kasaya doğru yöneldiği görünüyor. Kasaya gelen kadın, iş yeri sahibine parayı uzatıp, para üzerini geri alıyor. Görüntülerin devamında ise para üzerinden 100 lirayı ayıran kadın, el çabukluğuyla parayı yanındaki diğer kadına veriyor. Parayı alan kadın da kendi yaptığı alışverişin ücreti olarak bu parayı iş yeri sahibine uzatıyor.

Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu
Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu
Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu
Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu
Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu
Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu

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alışveriş, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırnakçı kadınların numarasını esnafın dikkati bozdu - Son Dakika


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