Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada - Son Dakika
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Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada

19.05.2022 16:48

Çok sayıda esnafın canını yaktılar.

Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada

Polis her yerde tırnakçılık yapan şüphelileri arıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde dükkan dükkan gezip tırnakçılık yapan kadınlar çok sayıda esnafın canını yaktı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden itibaren önce Alaplı ardından da Kdz. Ereğli ilçesine gelen şüpheliler dükkan dükkan gezip tırnakçılık yapmaya başladı. Girdikleri dükkanlardan fiyatı düşük olan bir ürün alıp kasaya 100 yada 200 TL veren kadınlar, para üstü aldığında alış verişten vazgeçtiğini söyleyip el çabukluğuyla paranın bir kısmını cüzdanına koyup verdiği parayı da geri alıyor. Kasiyeri oyalayıp dalgınlığından faydalanan tırnakçılar bu yöntemle şu ana kadar iki ilçede 10'un üzerinde esnafın parasını aldı. Bazı esnaflar güvenlik kameralarını incelediğinde dolandırıldıklarını anlayarak Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu.

Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçenin birçok noktasında tırnakçılık yapan şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tırnakçılar tarafından dolandırılan esnaflar ise şehir dışından geldiğini düşündükleri tırnakçılara karşı diğer esnaf arkadaşlarının dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada
Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada
Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada
Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada
Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada
Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada

YORUMLAR
500
Sultangazi'de tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada Sultangazi'de tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık kamerada Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu...O anlar kamerada Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu...O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çok sayıda esnafın canını yaktılar...Tırnakçılık anı kamerada - Son Dakika
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