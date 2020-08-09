Tırnakçılar kameralardan kaçamadı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde tütün mamülleri satılan bir iş yerine gelen 3 şüpheli, tırnakçılık denilen yöntemle dolandırıcılık yaptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 225 sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre puro alma bahanesiyle iş yerine gelen bir şahıs satın almak istediği ürünü kasaya götürdü. Bu esnada iş yerine gelen iki kişi, ürünler hakkında çeşitli sorular sorarak kasiyeri oyaladı. Kasiyer G.U.'ya 100 lira uzatan şüpheli şahıs, daha sonra el çabukluğuyla parayı geri aldı. Parayı aldığını düşünen kasiyer de para üstünü şüpheli şahsa 97 lira para üstünü teslim etti. 3 şüpheli olayın ardından iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

Kasada açık çıkınca fark etti

İş yeri sahibi Tuğberk Ural, akşam saatlerinde kasada açık olduğunu fark edince kamera kayıtlarını inceledi. Olayı kamera kayıtlarından gören Ural, daha sonra polise giderek şüpheli şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde içeriye giren şüphelinin tırnakçılık denilen yöntemle uzattığı parayı geri aldıktan sonra kasiyerden para üzerini aldığı, bu sırada içeriye giren suç ortaklarının da kasiyerin kafasını karıştırmak için rafları inceledikleri görüldü.

"Suçluların yakalanmasını istiyoruz; başkalarının da canı yanmasın"

Yaşanan tırnakçılık olayıyla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Tuğberk Ural (27), suçluların yakalanmasını talep ettiklerini belirtti. Ural, "Başta buraya 1 kişi geldi. Satışını yaptığımız purolardan iki tane aldı. Kasiyerimize parayı uzattı. O esnada iki kişi daha geldi dükkana. Burada kasiyere çeşitli sorular sorarak kendisini oyaladı. Bu sırada kasiyerimiz diğerleriyle göz teması kurarken parayı uzatan kişi yeniden geri alıyor. Olayın farkına varmamız akşamı buldu. Kasada açık çıkınca kayıtları inceledik ve dolandırıldığımızı gördük. Hemen kayıtları polise vererek şikayetçi olduk. Ben olay sırasında içerideydim. Alışverişi görmediğim için müdahale edemedim. Tırnakçılık, buralarda pek sık görünen şeyler değildi ancak son günlerde birkaç esnafın daha başına aynı durum geldi. 97 lira büyük bir para değil ancak başkalarının da canı yanmasın. Suçluların yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR