Son Dakika Haberleri: Tırnakçıların oyununu iş yeri sahibi bozdu
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Tırnakçıların oyununu iş yeri sahibi bozdu

28 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kadın, bir mağazadan tırnakçılık yöntemiyle hırsızlıktan tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kadın, bir mağazadan tırnakçılık yöntemiyle hırsızlıktan tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir mağazaya gelen 2 kadın, yaptıkları alışverişe karşılık 200 lira verip para üstünü aldı. Bir süre sonra aldıkları ürünü iade etmek isteyen kadınlardan biri, paranın 100 lirasını elindeki cüzdanın altına saklayarak 100 lira eksik verildiğini söyledi. Kadınların dolandırıcı olduğunu anlayan iş yeri sahibinin olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine kadınlar parayı bırakarak mağazadan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yakalanan L.G. ve F.D. adlı zanlılar emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kadınların tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapması mağazadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

(Hanifi Güzel/İHA)

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
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