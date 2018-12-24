Son Dakika Haberleri: Tırnakçılık' Şüphelisi 2 Kadın Kucaklarında Çocuklarıyla Adliyede

Tırnakçılık' Şüphelisi 2 Kadın Kucaklarında Çocuklarıyla Adliyede

2 saat önce

SİVAS'ta 'tırnakçılık' yöntemiyle esnafın parasını çaldıkları iddia edilen C.Y. (30) ve Y.Y. (25) isimli iki kadın, gözaltına alındı.

Tırnakçılık' Şüphelisi 2 Kadın Kucaklarında Çocuklarıyla Adliyede, System.String[]
SİVAS'ta 'tırnakçılık' yöntemiyle esnafın parasını çaldıkları iddia edilen C.Y. (30) ve Y.Y. (25) isimli iki kadın, gözaltına alındı. Şüpheliler, kucaklarında çocuklarıyla adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta farklı tarihlerde pazar, manav ve marketlere giderek ürün alan iki kişinin, ödemenin ardından kendilerine uzatılan para üstünün bir kısmını tırnakçılık yöntemi ile çaldıkları, daha sonra alışverişten vazgeçtiklerini belirterek, paralarını alıp ayrıldıkları belirlendi. Benzer yöntemle il genelinde 13 esnafı dolandırıp, hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin C.Y. ve Y.Y. olduğu belirlendi. Polisin takibi sonucu C.Y. ve Y.Y. kent merkezinde bir esnafı benzer yöntemle dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, kucaklarındaki çocuklarıyla adliyeye sevk edildi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:15 Kaynak: DHA

Sivas, 3. Sayfa
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