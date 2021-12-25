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Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı - Son Dakika

Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı

25.12.2021 14:09

Pendik'te müşteri gibi girdiği markette tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi esnaf tarafından dövüldü. Hırsızı fırça ve uçan tekme ile döven esnaf, "Kendimi tutamadım." dedi. Olay anı kameralar tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kurtköy'de iddialara göre iki kişi, hırsızlık yapmak için bir markete geldi. Alışveriş yapma bahanesiyle markete giren hırsızlardan biri, tırnakçılık yöntemiyle para çaldı.

FIRÇAYLA VURUP UÇAN TEKME ATTI

Kameraları inceleyerek durumu fark eden market sahibi Fevzi Buğanlı, hırsızlarla tartışmaya başladı. 2 kişinin eksik para üstü iddiasıyla ısrarla para istemesi üzerine Buğanlı önce fırçayla vurdu sonra tekme attı. 2 kişinin yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgayı gören çevre esnafı, kavgayı ayırarak iki şüpheliyi polise teslim etti.

Esnaf, tırnakçılık yapan hırsızı pişman etti! Fırçayla saldırıp son vuruşu uçan tekmeyle yaptı

"GÖRÜNTÜLERDE VERDİĞİM PARANIN YARISINI CEBİNE ATIYOR"

Market sahibi Fevzi Buğanlı, "Normalde kasaya kardeşim bakıyordu. Onun işi vardı bir yere gitti. Onun yerine ben baktım. Birisi geldi. 200 lira uzattı. Fiyatları bilmediğim için ürünün ne kadar olduğunu sordum. Para üstünü verdim. Marketten çıktığı sırada paranın eksik olduğunu söyledi. Şüphelendim. Kamera görüntülerini inceledim. Kamera görüntülerinde verdiğim paranın yarısını cebinin içerisine koyuyor. Bana eksik verdiğini söylüyor.

Esnaf, tırnakçılık yapan hırsızı pişman etti! Fırçayla saldırıp son vuruşu uçan tekmeyle yaptı

"ZORUMA GİTTİ, KENDİMİ TUTAMADIM"

Israrla eksik verdiğimi söyleyince bende kendimi tutamadım, zoruma gitti. Ondan sonra birbirimize girdik zaten. İki kişilerdi. Dışarıyı kolaçan eden hırsız da dahil oldu kavgaya. Esnaf arkadaşlar ayırmaya geldi. Fırça almak zorunda kaldım ben de iki kişi oldukları için. Polise haber verdik. Gerekeni onlar yapacak" dedi.

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alışveriş, Market, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı - Son Dakika
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