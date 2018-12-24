Tırnakçılık Yapan Kadınlar Tutuklandı
10 dakika önce
Sivas'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, kucaklarındaki bebekleriyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas
'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, kucaklarındaki bebekleriyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, iki kadının kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaptığı ihbarını aldı. Ekipler yaptıkları takip neticesinde 13 esnafı dolandıran C.Y.(30) ve Y.Y.'i (25) suçüstü yaparak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından kucaklarındaki bebekleri ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:13 Kaynak: İHA
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