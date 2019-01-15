Son Dakika Haberleri: Tırnakçılık Yapan Şahıs Tutuklandı

Tırnakçılık Yapan Şahıs Tutuklandı

58 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tırnakçılık Yapan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir markete gelen şahıs 100 lira bozdurma bahanesiyle kasiyerin yanına gitti. Kasiyere parayı gösteren şahıs parayı vermiş gibi yapıp kasiyerin de dalgınlığından faydalanarak iki adet 50 liralık banknotu alıp uzaklaştı. Şüpheli şahsın işyerinden ayrılmasının ardından kasiyer durumdan şüphelendi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde şahsın parayı vermeden, iki adet 50 liralık banknotu aldığını gören işyeri sahibi ve kasiyer durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri görüntülerde bulunan 06 AAK 242 plakalı aracın Ankara'dan kiralandığını belirledi. Aracın bilgilerinden ve güvenlik kameralarından şahsın daha önce de çok sayıda sabıkasının bulunduğu öğrenilen O.C. olduğunu tespit etti. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan aracın kiralama süresinin bitmesine iki gün kala şahsın tekrar süreyi uzattığını belirledi. Polis ekiplerince takibi süren şüpheli şahıs Kulu ilçesine tekrar gelince yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Polis, Konya, Kulu, 3. Sayfa
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