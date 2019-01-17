Tırnakçılık Yaparken Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandı
30 dakika önce
Tırnakçılık yaparken önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandıKOCAELİ- Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir medikal malzeme satan iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle 300 TL alan şahıs, polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı.
Tırnakçılık yaparken önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
KOCAELİ- Kocaeli
'nin Derince
ilçesindeki bir medikal malzeme satan iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle 300 TL alan şahıs, polis ekiplerince İstanbul
'da yakalandı. 17 suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen şahsın tırnakçılık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay 19 Aralık
2018 günü Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde bulunan bir medikal malzeme satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Derince'de faaliyet gösteren medikal firması yetkilileri, kasada açık çıkması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonrasında alışveriş yapan bir şahsın, tırnakçılık yöntemiyle 300 TL'yi cüzdanın altına sakladığını gören yetkililer durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrasında şahsın İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda Ü.Ç.adlı şahsı gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:09 Kaynak: İHA
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