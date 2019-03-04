Tırnakçılık' Yöntemi ile İş Yerlerini Soyan 2 Kişi Yakalandı
36 dakika önce
Kocaeli'de girdikleri market ve restoranlarda 23 gün içerisinde 'Tırnakçılık' yöntemi ile bin 200 TL para çalan 2 kişi yakalandı.
Kocaeli
'de girdikleri market ve restoranlarda 23 gün içerisinde 'Tırnakçılık' yöntemi ile bin 200 TL para çalan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre 2-25 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'nin İzmit
, Başiskele
, Körfez
ve Gebze
ilçelerinde girdikleri 5 market ve restorandan 'Tırnakçılık' diye adlandırılan kasiyere ödeme yapmadığı halde para üstü ya da verdiği parayı geri istemesi yöntemi ile toplam bin 200 TL para çaldılar. İş Yeri sahiplerinden arka arkaya gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğü Yan kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 5 iş yerine giren şahısların aynı kişilerin K.Y. (25) ve E.Ö. (57) isimli şahısların olduğu tespit edildi.
Şahısların iş yerlerine gittikleri aracın plakasını tespit eden ekipler, dün öğlen saatlerinde aracın İzmit ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Daha sonra harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, iş yerlerini 'Tırnakçılık' yöntemi ile soydukları iddia edilen K.Y. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan K.Y.'nin farklı suçlardan 43, E.Ö.'nün ise 20 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra İzmit Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:20 Kaynak: İHA
Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti
Cami Misafirhanesinde El Yapımı Alkol Can Aldı
Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti
İstanbul- - Herkes O Hayırseveri Merak Ediyor... Evlerin Kapısına Para Dolu Zarf Bırakıyor