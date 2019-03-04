Tırnakçılık' Yöntemi ile İş Yerlerini Soyan 2 Kişi Yakalandı

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Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti

Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti

İstanbul- - Herkes O Hayırseveri Merak Ediyor... Evlerin Kapısına Para Dolu Zarf Bırakıyor