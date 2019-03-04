Son Dakika Haberleri: Tırnakçılık' Yöntemi ile İş Yerlerini Soyan 2 Kişi Yakalandı

Tırnakçılık' Yöntemi ile İş Yerlerini Soyan 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'de girdikleri market ve restoranlarda 23 gün içerisinde 'Tırnakçılık' yöntemi ile bin 200 TL para çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tırnakçılık' Yöntemi ile İş Yerlerini Soyan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'de girdikleri market ve restoranlarda 23 gün içerisinde 'Tırnakçılık' yöntemi ile bin 200 TL para çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre 2-25 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'nin İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde girdikleri 5 market ve restorandan 'Tırnakçılık' diye adlandırılan, kasiyere ödeme yapmadığı halde para üstü ya da verdiği parayı geri istemesi yöntemi ile toplam bin 200 TL para çaldılar. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, iş yerlerini 'Tırnakçılık' yöntemi ile soydukları iddia edilen K.Y. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasköy'de Bir Garip Olay! Evlere Her Gece Para Dolu Zarflar Bırakılıyor Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırnakçılık' Yöntemi ile İş Yerlerini Soyan 2 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]