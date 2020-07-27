Tırnakçılık yöntemi ile soydular - Son Dakika

İstanbul'da tırnakçılık yöntemi ile marketten para hırsızlığı kameraya yansıdı. Şüpheli şahsın el çabukluğu ile para çalması kasiyeri bile şaşkına çevirdi.

Markete gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıs alışveriş yaptıktan sonra kasada duran kasiyere para uzattı. Kasiyerin paranın eksik olduğunu söylemesi üzerine şahıs parasını geri istedi. Şahıs el çabukluğu ile kasiyerin verdiği parayı cebine koydu. Daha sonra şahıs kasiyerin uzattığı para üstünü tekrar saymak için istedi. Bunun üzerine elindeki parayı iş yeri sahibine gösteren şahıs, el çabukluğuyla paraları cebine koyarak marketten ayrıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

El çabukluğu ile para hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın markette kasiyerin yanına gelmesi ve el çabukluğu ile bir miktar parayı cebine koyması görülüyor. Şüpheli şahsın bir ara kameraya baktığı da dikkat çekti.

(İzzet Aydın/İHA)