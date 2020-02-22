Tırnakçılık yöntemiyle 100 tl çaldı - Son Dakika

Tırnakçılık yöntemiyle 100 TL çaldı

Konya'da çocuklarıyla birlikte pastaneye gelen bir kadın tırnakçılık yöntemiyle 100 TL çaldı. Olay anı ise güvelik kameralarına yansıdı.

Olay, Selçuklu İlçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, çocukları ile müşteri gibi pastaneye gelen bir kadın, pasta alma bahanesiyle kasaya yaklaştı. İki tane pasta alacağını söyleyen şüpheli, hesabı önceden ödemek istedi ve kasada duran Fadim Gözen'e (42) 200 lira verdi. Gelen para üstünün eksik olduğunu söyleyen şüpheli kadın, tırnakçılık yöntemiyle 100 lirayı cüzdanını altına sakladı. Şüphelinin iş yerinden ayrılmasının ardından kasada 100 lira eksik olduğunu fark eden ve güvenlik kameralarını inceleyen Gözen, polise giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.