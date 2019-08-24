Son Dakika Haberleri: Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık
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Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kadının bir mağazadan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kadının bir mağazadan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir mağazaya gelen 2 kadın yaptıkları alışverişe karşılık 200 lira verip para üstünü aldı. Bir süre sonra aldıkları ürünü iade etmek isteyen kadınlardan biri, paranın 100 lirasını elindeki cüzdanın altına saklayarak 100 lira eksik verildiğini söyledi.

Kadınların dolandırıcı olduğunu anlayan iş yeri sahibinin olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine kadınlar parayı da bırakarak mağazadan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yakalanan L.G. ve F.D, emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.G. ve F.D, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kadının tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapması mağazadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:11 Kaynak: AA
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