'Tırnakçılık' yöntemiyle kuyumcudan altın yüzük hırsızlığı kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde girdikleri kuyumcudan tırnakçılık (el çabukluğuyla) yöntemi ile altın yüzükler çalan 4 kadından 2'si yakalandı. Kimlikleri güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüphelilerden A.A. (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 15 yaşındaki G.A. ise serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli aranıyor.

Olay, Tarsus ilçesi Şehit Mustafa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İş yerine gelen M.Y., beraberindeki A.A. G.A, B.K. (25), satın alma bahanesi altın yüzüklere bakmaya başladı. Kadınlar, tezgahta bulunan 62,5 gram ağırlığındaki 4 yüzüğü, el çabukluğu ile yanlarında getirdikleri 11 gram ağırlığındaki yüzüklerle değiştirdi.

ALIŞVERİŞ YAPMADAN AYRILDILARKadınlar, daha sonra ise bir bahaneyle alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı. Kadınların gitmesinin ardından yüzükleri tezgaha yerleştirmek için alan kuyumcu, durumu fark ederek hırsızlığı polise bildirdi. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, Gaziantep 'ten geldikleri ortaya çıkan şüphelileri belirledi. DAHA ÖNCE DE AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmada, şüphelilerden A.A. ve G.A.'nın daha önce de Diyarbakır'ın Ergani ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içlerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları tespit edildi. A.A. ve G.A., Adana'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 15 yaşındaki G.A. ise serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise aranıyor.