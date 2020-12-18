Tırnaklara noel renkleri - Son Dakika

Tırnaklara noel renkleri

18.12.2020 08:23
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ANTALYA'da kadınlar, dekoratif tırnak ve makyaj modelleriyle yılbaşına hazırlanıyor.

ANTALYA'da kadınlar, dekoratif tırnak ve makyaj modelleriyle yılbaşına hazırlanıyor. Kimileri tırnak protezlerini yılbaşına özgü şekil ve renklerde boyatıyor, kimileri de kirpiklerini kalp ve yıldız gibi şekillerle renklendiriyor.

Antalya'da beş ay önce açılan bir güzellik merkezinde uygulanan dekoratif tırnak ve kirpik çeşitleri, kadınlardan ilgi gördü. Rengarenk boyaların yardımıyla tırnaklara çeşitli resim ve motifler yapılıyor. Antalyalı kadınlar, şimdiden yılbaşı için tırnak ve kaşlarını yaptırmaya başladı. Her tırnağa farklı desen çizen sanatçılar, eserleriyle gurur duyuyor.

10 İLE 150 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar nedeniyle kimilerinin evlerinde kimilerinin de otellerde yılbaşını kutlayacağını belirten işletme sahibi Tuğba Kaba, "Biz kadınlara farklı olmanın alternatiflerini sunuyoruz. Kimisi tırnağını, kimisi kirpiğini yaptırıyor. Yılbaşına özel hazırlanan bu modeller de oldukça ilgi çekti. Protez tırnak ve desen yaptırmak isteyenler 10 ila 150 TL arasında değişen fiyatlardaki seçeneklerden yararlanabiliyor" dedi.Özellikle dekoratif tırnakların her yaştan kadının ilgisini ve beğenisini çektiğini kaydeden Kaba, şöyle konuştu: "Dekoratif tırnaklar kadınların her daim ilgisini çekmiştir. Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıl modellerimizi hazırladık. Her tırnakta farklı bir resim çalışması olacak. Özellikle Noel Baba ve çam ağacı figürlerimiz oldukça beğeniliyor. Aynı zamanda kirpikler de oldukça renkli ve güzel oldu."İpek kirpik yaptırıp üzerlerine de yıldız, ay ve kalp şekilleri koyduran Hatice Öztürk, farklı olmayı sevdiğini söyledi. Kirpik süslerinin ağır olmadığını ve gözlerini yormadığını anlatan Öztürk, "Kendimi farklı hissediyorum. Kirpiklerim dikkat çekici, renkli ve estetik" dedi.

Yılbaşı gecesini ailesiyle geçireceğini söyleyen İrem Çekingen ise tırnaklarını Noel'e özgü süsletti. Bir tırnağına Noel Baba, birine Noel ağacı, diğerlerine ise rengarenk desenler çizdiren Çekingen, "Kirpiklerim de ipek kirpik oldu. Yılbaşına hazırım. Bu yıl evde yeni yılı ailemle kutlayacağım. Onlar için süsleniyorum" diye konuştu.


Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri
Tırnaklara noel renkleri

Antalya, Makyaj, Kalp, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tırnaklara noel renkleri - Son Dakika


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