Tiroid Bezi Deyip Geçmeyin!

Tiroid bezinin az çalışması, tiroid hormonlarının az üretilmesiyle kanda hormonların düşük olması durumudur. Tiroid bezinin aşırı çalışması ise tiroid hormonlarının fazla miktarda salgılanmasıyla ortaya çıkar.

Tiroid bezi hastalıkları hakkında açıklamalarda bulunan Özel Esentepe Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Mehmet A. Ecer, rahatsızlığın tiroid bezinin az çalışması, aşırı çalışması, tiroid bezi iltihabı ve guatr olarak ortaya çıktığını söyledi.

Tiroid hastalıklarının genellikle iyot eksikliği ve genetik faktörlere bağlı olduğunu ayrıca kadınlarda daha fazla görüldüğünü ifade eden Ecer, "Tiroidin özellikle kadınlarda gebelik ve menopoz evrelerinde sıklığı artmaktadır. Bu hastalığın özellikle genetik özellikler sonucunda görülme olasılığı oldukça yüksek. Aynı zamanda çevresel faktörlerin de etkili olduğu unutulmamalı" dedi.

Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir

Tiroid bezinin aşırı çalışmasının, özelikle sıcak havaların kendini fazlasıyla hissettirmesi ile birlikte, kişilerin sıcağa tahammülsüzlüğünün artması, halsizlik, iyi beslenmeye rağmen kilo alamama gibi belirtiler ortaya çıkardığını dile getiren Ecer, bu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ecer, troidin az çalışmasına bağlı olarak kadınlarda adet düzensizliğide yaşanabileceğini belirterek, "Tansiyon yükselmesi ve ani kilo alımı da tiroidin az çalışmasının belirtileri arasındadır. Tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda, ilk olarak ilaç tedavisine başlanması gerekiyor. Tedavi ile hormonların normal seviyeye çekilmesi sağlanır. Tiroid hastalıklarında ilaç tedavisi, radyoaktif atom tedavisi veya cerrahi tedavi uygulanabilir. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahale ancak kanser şüphesi varsa, ya da kanserli olmayan nodül; yutma, nefes almada problemlere neden olacak şekilde büyümüşse ancak o zaman uygulanır" diye konuştu.