Tiroid Farkındalığı Haftası İçin Harekete Geçin - Son Dakika

Tiroid Farkındalığı Haftası İçin Harekete Geçin

26.05.2021 16:36
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Tiroid farkındalığı için her yıl Mayıs ayında kutlanan Tiroid Haftası bu yıl da 25-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor.

"Tiroid Farkındalık Haftası"nda Uluslararası Tiroid Federasyonu'nun belirlediği 'Anne ve bebeklerde tiroid sağlığı ve iyot eksikliğine vurgu' temasına Merck tüm dünyada destek veriyor.

Tiroid bozukluklarının ortaya çıkardığı hastalıklar, insan hayatında ve yaşam kalitesinde pek çok olumsuz etkilere yol açıyor. Uluslararası tiroid federasyonunun kelebeğe benzeyen tiroid bezinden ilham alan ve "Tiroidini farket" veya "Kanatlarınızı açın" gibi değişik sloganlarla öne çıkan farkındalık projesi, tiroid hastalıklarının doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Dünya çapında 350 milyon kişi etkilendi

Tiroid, boyun kısmında bulunan, vücudun metabolizması için gerekli olan tiroid hormonlarını üreten ve tüm vücut fonksiyonlarını düzenleyen kelebek şeklinde bir bezdir. Düzgün şekilde çalışmaması durumunda tiroid fonksiyon bozukluklarına sebep olur.

Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin düzgün çalışmamasından kaynaklanan tiroid fonksiyon bozukluklarıdünya çapında yaklaşık 350 milyon insanı etkilemektedir. Dünyadaki en yaygın hastalıklardan birisi olan tiroid hastalıkları sıklıkla kadınlarda görülür. Ancak buna rağmen, hastalıkla ilgili farkındalık eksikliği ve semptomların genellikle diğer rahatsızlıklarla karıştırılması nedeniyle birçok tiroid hastalığının teşhis edilmesinde zorluklar yaşanabilmektedir. Bu yüzden, pek çok hasta, tedavi edilemediği için hastalığın uzun vadeli etkileriyle yüzleşmek zorunda kalabilmekte ve tiroid hastalıklarının tedavi edilmemesinden kaynaklanan kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, osteoporoz, kısırlık ve düşük riski yaşayabilmektedir.

Tiroid bozuklukları, yeni doğan bebeklerde zihinsel ve motor gelişiminin yavaşlamasına neden olabildiği gibi, bu semptomları gösteren kişilerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Tiroid semptomları olarak hastalarda, kilo alımında yada kaybında sıkıntılar, kalp atış ritmi düzensizlikleri, açıklanamayan kilo alımı veya kayıpları, cilt problemleri, saçlarda dökülme, kabızlık, yorgunluk ve anksiyete görülebilmektedir. Teşhis edilmemiş tiroid bozukluğuyla yaşamak, kişilerin yaşam kalitesini etkilediği gibi, farklı hastalıkların da habercisi olabilmektedir.

Bu yıl, 25-31 Mayıs tarihleri arasında aktiviteleri yapılan 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü ve Tiroid farkındalık haftasına Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) destek veriyor. TEMD Tiroid Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akarsu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Tiroid hastalıkları oldukça sık görülen hastalıklardır. Guatr, tiroid nodülleri, tiroid kanseri, bağışıklık sistemi bozukluğuyla birlikte olan Hashimoto tiroiditi,tiroid bezinin fazla hormon üretmesine bağlı hipertiroidi veya yetersiz hormon üretmesine bağlı hipotiroidi gibi hastalıklar, iltihabi veya inflamasyona bağlı tiroid hastalıklar (tiroiditler), gebelikte tiroid hastalıkları ve iyot eksikliği gibi durumlar birey ve toplum sağlığını etkilemektedir. Bu hastalıklar günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen şikayetlere yol açabilir" dedi.

Bu yıl özellikle iyot eksikliğine vurgu yapmak istediklerini belirten Akarsu sözlerine şöyle devam etti: "İyot, tiroid hormonlarının üretimi için temel elementtir. İyot profilaksisi için hâlen dünyada önerilen en etkili yöntem sofra tuzlarının iyotlanmasıdır. Ülkemiz orta ciddi derecede iyot eksikliği ve endemik guatr bölgesidir. Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanması ile problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür, ancak problemin özellikle kırsalda devam ettiği düşünülmektedir. TEMD olarak ülke çapında rafine iyotlu sofra tuzu tüketimini önermekteyiz. Kaya tuzu, gurme tuzları gibi tuzların kullanılmasını ise önermiyoruz."

Uzmanlar, tiroid problemiyle ilgili belirti yaşayan kişilerin hekimlerine danışmalarının ve hekim kontrolü altında tedavi edilmelerinin önemini vurgularken, 25 Mayıs Dünya Tiroid Gününde ve takiben "Tiroid Farkındalık Haftası"nda herkesi "Kanatlarını açmaya" ve "Tiroidini farketmeye" davet ediyor.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tiroid Farkındalığı Haftası İçin Harekete Geçin - Son Dakika


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