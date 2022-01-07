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Paratiroid adenomları tiroid kanseri ile karıştırılabiliyor - Son Dakika

Paratiroid adenomları tiroid kanseri ile karıştırılabiliyor

07.01.2022 10:00
Paratiroid adenomları tiroid kanseri ile karıştırılabiliyor

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, paratiroid adenomlarının radyolojik görünümlerinin tiroid kanserlerine çok benzediğini, ayırt etmek için deneyimli bir gözün çok önemli olduğunu bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, paratiroid adenomlarının radyolojik görünümlerinin tiroid kanserlerine çok benzediğini, ayırt etmek için deneyimli bir gözün çok önemli olduğunu bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Metin Doğan, vücudunda yaygın ağrılar olması üzerine hastaneye başvurdu.

Tiroid bezinde yaklaşık 2,5 santimetre çapında nodül olduğu bilgisi verilen Doğan'ın, çıkan patoloji raporunda da tiroid kanseri olduğu belirtildi.

Doğan, farklı bir görüş almak üzere Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan'a başvurdu.

Prof. Dr. Ayşan, ultrasonda tiroid bezindeki oluşumun iyi huylu bir paratiroid bezi adenomu olduğunu tespit etti.

Yapılan ameliyatta da kitlenin tiroide çok yakın bir paratiroid adenomu olduğunun tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Ayşan, "Yine de tedbir olarak tiroid bezinin bir bölümü alındı. Ameliyat sonrası yapılan patolojik incelemede kitlenin iyi huylu bir paratiroid adenomu olduğu ve tiroidde hiçbir kanser bulgusu olmadığı raporlandı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin endemik bir guatr ülkesi olduğunu, hem coğrafi hem genetik yapının tiroid kanserine ve guatra yatkınlık gösterdiğini belirten Prof. Dr. Erhan Ayşan, bu nedenle 40 yaşından sonra herkesin mutlaka bir tiroid ultrasonu çektirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ayşan, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ne yazık ki paratiroid adenomlarının radyolojik görünümleri tiroid kanserlerine çok benzer. Ayırt etmek için deneyimli bir göz çok önemli. Bu kitleyi en başında görseydim, biyopsiye gerek duymazdım. Diğer yandan boyunda görülen her kitleye hemen iğne biyopsisi yapılması da bir başka yanlış. Nitekim iğne biyopsisinde bazı tür paratiroid adenomları, tiroid kanserini çok iyi taklit eder. Nitekim Metin Bey'de de böyle oldu. Üç patolog bu biyopsi materyallerini inceledi ve üçü de tiroid kanseri şüphesi olduğunu söyledi. İşte böyle vakalarda deneyim çok önemli. Ultrasondaki görünümün tiroid kanseri ile uyumlu olmadığını fark etmeseydim bu hasta hem tüm tiroid bezinden olacaktı, hem de paratiroid adenomu atlanmış olacak ve hasta tekrar ameliyat olmak zorunda kalacaktı. Neyse ki bunu ameliyat öncesinde fark ederek hem paratiroid adenomunu aldık hem de sağlıklı tiroid dokusunu yerinde bıraktık."

Paratiroid adenomları tiroid kanseri ile karıştırılabiliyor
Paratiroid adenomları tiroid kanseri ile karıştırılabiliyor
Paratiroid adenomları tiroid kanseri ile karıştırılabiliyor

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Metin Doğan, Ameliyat, İstanbul, Kanser, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paratiroid adenomları tiroid kanseri ile karıştırılabiliyor - Son Dakika


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