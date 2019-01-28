Tiroid, Obeziteye Neden Olabilir!

Obezite başlı başına önemli bir problem olmasının yanı sıra birçok sağlık sorununa da yol açmaktadır. Bunların başında tiroid bezlerinin az çalışması (hipotiroidi) gelmektedir.

Obezite ve Tiroid Hastalıkları İlişkisi

Vücudumuzun enerji dengesini tiroid bezlerimiz belirler. Bu bezler az çalıştığında metabolik hızımız da azalır. Buna bağlı olarak ya kilo alma başlar ya da kilo verme olayı zorlaşır. Tiroid bezleri az çalıştığında obezite riski de artmaktadır.

Hipotroidi, tiroid bezlerinin az çalışması olarak bilinmektedir. Tiroid bezlerinin az çalışması obeziteye neden olurken, bu durum tam tersi bir etki de yaratabilir. Obezite sonucu tiroid bezleri az çalışmaya başlayabilir.

TSH, tiroidin çalışmasını sağlayan, doyma hissi veren, leptin ise yağ hücreleri tarafından salgılanan hormondur. Obez hastalarda artan yağ dokusuyla birlikte leptin düzeyinde artış olacaktır. Artan leptin düzeyi hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonunu yükseltir. Bu hormon ise yağ miktarının artmasına ve kilo alımının hızlanmasına yol açar.

Obezite, hashimoto tiroidi gibi otoimmun hastalıklara da neden olmaktadır. Hashimoto gibi otoimmun tiroiditler, tiroid bezlerimizin daha az çalışmasına neden olur. Buna bağlı olarak metabolizma hızı azalır ve kilo alma durumu devam eder.

Obezitede yağ oranı azaldıkça TSH değeri normale gelmeye başlar. TSH yüksekliği saptananlarda muhakkak tiroid hastalıkları araştırılmalıdır. Hipotiroidi hem kilo vermeyi engeller hem de tüm sindirim sisteminizi ve beden fonksiyonlarını yavaşlatır.

Hashimoto gibi sessiz seyreden bir hastalık kilo vermenizde ve kendinizi iyi hissetmenizdeki en büyük engel olabilir.