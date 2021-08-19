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Tiroiddeki iyi huylu tümörler yakılarak yok edilebiliyor - Son Dakika

Tiroiddeki iyi huylu tümörler yakılarak yok edilebiliyor

19.08.2021 11:39
Tiroiddeki iyi huylu tümörler yakılarak yok edilebiliyor, System.String[]

Tiroid nodüllerinin başta kadınlar olmak üzere toplumun yüzde 40'ının muzdarip olduğu bir sağlık sorunu olduğunu ve çoğunlukla iyi huylu olsalar da kansere dönüşme riski bulunan bu nodüllerin geç kalınmadan tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm.

Tiroid nodüllerinin başta kadınlar olmak üzere toplumun yüzde 40'ının muzdarip olduğu bir sağlık sorunu olduğunu ve çoğunlukla iyi huylu olsalar da kansere dönüşme riski bulunan bu nodüllerin geç kalınmadan tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Arif Ender Yılmaz, "Tiroid nodülleri ve guatr tedavisi ameliyatsız bir yöntem olan mikrodalga ablasyonla mümkün" dedi.

Uzmanlar, boyunda şişkinlik, ağrı, ses kısıklığı, nefes almada veya yutmada zorlanma gibi belirtilerle ortaya çıkan nodüllerin yüzde 5 ila yüzde 10 arasında kanserleşme riski taşıdığına dikkat çekerek tedavi için geç kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Arif Ender Yılmaz "Hem tiroid nodülü hem de tiroid bezi büyümesi olarak adlandırdığımız guatr tanısı alan hastalarda bıçak altına yatma korkusu olduğunu görüyoruz. Ancak bu, tedaviyi geciktirdiği gibi zorlaştırıyor da. Oysa günümüzde tiroid nodülleri ve guatr tedavisi, tümörleri yakarak yok etmemizi sağlayan ameliyatsız bir yöntem olan mikrodalga ablasyonla mümkün" diye konuştu.

"YALNIZCA 15 DAKİKA SÜRÜYOR"

Mikrodalga ablasyon tekniğinin çalışma prensibini aktaran Uzm. Dr. Arif Ender Yılmaz, "Tiroid bezinde bir yumru bulunması tiroid nodülünün; tiroid bezinin irileşmiş ve nodüllü olması ise nodüler guatrın habercisidir. Nodüllerin ve guatrın boyutu ne olursa olsun, bugün hepsi ameliyatsız tedavi edilebiliyor. Mikrodalga ablasyonu ise adından da anlaşılabileceği gibi mutfaklarımızda kullandığımız mikrodalga cihazlarıyla aynı çalışma prensibine sahip. Tümör dokusu içinde yer alan su moleküllerini hareket ettirerek aralarında bir sürtünme gelişmesini ve ısı açığa çıkmasını sağlıyor. Bu ısı, hedeflenen dokudaki hücreleri öldürüyor. Lokal anesteziyle uygulanan ve yaklaşık 15 dakika süren mikrodalga ablasyonu için ultrason veya tomografi gibi görüntüleme cihazlarının yardımıyla nodüllere erişiyor ve küçük bir iğneyle dokuya yanması için gereken ısı enerjisini veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"ERKEN EVRE TİROİD KANSERLERİNİN TEDAVİSİNDE DE KULLANILMAYA BAŞLANDI"

Mikrodalga ablasyon yöntemiyle 5 cm ve üzerindeki büyük boyutlu tümörlerde dahi başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Uzm. Dr. Arif Ender Yılmaz, "Mikrodalga ablasyon yöntemi henüz 2012 gibi yakın bir geçmişte kullanılmaya başlansa da hızla yaygınlaşmış ve yüksek başarı oranlarıyla da yaygınlaşmaya devam edecek bir yöntem. Öyle ki sadece iyi huylu tiroid nodüllerinde değil nükseden tiroid kanserlerinde de lokal kontrol amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda tiroid kanserinde erken evrede ilk tedavi olarak kullanılmaya başlandığını biliyoruz. İşlem sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı ve kesi izine neden olmamasının yanı sıra, hastaları korkutan ameliyat risklerini barındırmaması açısından da tedaviye gecikmeden başlanmasında etkili olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.


Tiroiddeki iyi huylu tümörler yakılarak yok edilebiliyor
Tiroiddeki iyi huylu tümörler yakılarak yok edilebiliyor
Tiroiddeki iyi huylu tümörler yakılarak yok edilebiliyor
Tiroiddeki iyi huylu tümörler yakılarak yok edilebiliyor

Endokrinoloji, Ender Yılmaz, Metabolizma, Tiroid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tiroiddeki iyi huylu tümörler yakılarak yok edilebiliyor - Son Dakika


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