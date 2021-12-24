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'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında gözaltı sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında gözaltı sayısı 13'e yükseldi

24.12.2021 11:41
'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 27 ilde başlatılan 'Tırpan' kod adlı operasyonun İstanbul ayağında yakalanan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 27 ilde başlatılan 'Tırpan' kod adlı operasyonun İstanbul ayağında yakalanan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca bu sabah saatlerinde çıkar amaçlı suç örgütlerine ve mafya tipi yapılanmalara yönelik İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'ın da aralarında olduğu 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma", "Tefecilik", "Tehdit" suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 28 suç grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 389 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonun İstanbul ayağındaki gözaltı sayısı belli oldu.

'Tırpan' kod adı verilen operasyonun İstanbul ayağında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde faaliyet gösteren, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne operasyon başlatıldı. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "yağma", "Yağma Amaçlı Tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına karıştıkları tespit edilen, liderliğini E. B. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bu suç örgütüne silah temin eden şüphelilere yönelik operasyonda ise 3'ü kurusıkı 77 tabanca, 1 tüfek, bin 673 mermi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında gözaltı sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Tırpan' operasyonun İstanbul ayağında gözaltı sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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