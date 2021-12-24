TIRPAN OPERASYONUNUN İSTANBUL AYAĞININ DETAYLARI - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, suç örgütlerine yönelik 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonun İstanbul ayağıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında, 21.05.2021 tarihinde turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" ve 05.10.2021 tarihinde turizm sezonunun

sonunda yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilimizde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyonlar geçekleştirilmiş ve 357 şüpheliye işlem yapılmıştır" denildi.Çalışmaların devamında gösteren suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik bu sabah operasyon yapıldığı belirtilirken, "İstanbul, Adana Adıyaman , Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ederek "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunu işleyen 389 hedef şahsa yönelik 'Tırpan' adı verilen eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında İlimiz Beylikdüzü Esenyurt ve Büyükçekmece ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde faaliyet gösteren, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suçörgütünün korkutucu gücünü kullanarak başta 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'yağma', 'Yağma Amaçlı Tehdit' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen, liderliğini E. B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı

operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirilmiştir" bilgileri yer aldı.