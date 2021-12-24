Tırpan operasyonunun İstanbul ayağının detayları - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, suç örgütlerine yönelik 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonun İstanbul ayağıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında, 21.05.2021 tarihinde turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" ve 05.10.2021 tarihinde turizm sezonunun