Tırtıkçılar' Operasyonunda İkinci Dalga: 5 Gözaltı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan satanlara yönelik düzenlenen 'Tırtıkçılar' isimli operasyonun ikinci dalgasında, mazot kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan satanlara yönelik düzenlenen 'Tırtıkçılar' isimli operasyonun ikinci dalgasında, mazot kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Akaryakıt tesislerinden bayilere götürmek üzere tankerlerle aldıkları akaryakıtların bir bölümünü çalarak piyasaya daha düşük fiyata satan çeteye, geçen 6 Şubat'ta polis tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında TIR şoförleri ve TIR parkı çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 'Tırtıkçılar' adı verilen operasyonda, şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



OPERASYONDA İKİNCİ DALGA



Dosyayı kapatmayan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ve Kartepe'de bulunan çitle çevrili arazilerde tankerlerden akaryakıt aktarımı yaptıkları tespit edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin akaryakıt tankerlerinin mührünü sökerek yakıtı aktardıkları düzenek, 6 bin litre satışa hazır mazot, 250 litre 10 numara yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ve akaryakıt hırsızlığında kullanılan 1 tanker ele geçirildi.



Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - Kocaeli

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