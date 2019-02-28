Tırtıkçılar' Operasyonunda İkinci Dalga: 5 Gözaltı (2)
1 saat önce
5 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan sattığı belirlenen yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan sattığı belirlenen yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:42 Kaynak: DHA
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