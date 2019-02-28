Son Dakika Haberleri: Tırtıkçılar' Operasyonunda İkinci Dalga: 5 Gözaltı (2)

Tırtıkçılar' Operasyonunda İkinci Dalga: 5 Gözaltı (2)

1 saat önce

5 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan sattığı belirlenen yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı.

Tırtıkçılar' Operasyonunda İkinci Dalga: 5 Gözaltı (2), System.String[]
5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin  Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan sattığı belirlenen yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) tutuklandı. 



»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:42 Kaynak: DHA

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