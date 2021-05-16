Tırtıl Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tırtıl Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Tırtıl Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tırtıl Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 15:55
Tırtıl Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tırtıl Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Adalara giden kişilerde tırtıl alerjisi oldukça yoğun bir şekilde görülmektedir.

Adalara giden kişilerde tırtıl alerjisi oldukça yoğun bir şekilde görülmektedir. Vücutta kızarıklık ve kaşıntı şeklinde kendisini göstermekte olan tırtıl alerjisinin özellikle yeşil alanlarda sık bir şekilde oluştuğu bilinmektedir. Tırtıl, kendi başına alerji yapabilen bir böcek türüdür. Özellikle de çam ağaçlarının altında oturan kişilerde tırtıl alerjisi görülme ihtimali oldukça yüksektir.

Tırtıl Alerjisi Nedir?

Tırtıl alerjisi, son zamanlarda Adalara giden kişilerde yoğun olarak görülmekte olan bir alerji türüdür. Hem gözde hem de ciltte kaşıntı ve kızarıklık şeklinde kendisini göstermekte olan bir alerji türüdür. Tırtıl alerjisi görülme ihtimalinin özellikle bahar aylarında yoğunlaştığı biliniyor.

Yeşillik alanlarda bulunan tırtılların kurtçuk döneminde iken alerjiye sebep olduğu uzmanlar tarafından bildirilmiştir. Özelikle de çam ağaçlarında bulunan tırtılların alerjiye neden olduğu bilinmektedir. Tırtılların tüylerinin hava yolu ile ulaşarak alerjiye sebep olduğu bilinmektedir. Tırtıl alerjisinden korunmak için çam ağaçlarının altında bulunmamaya özen göstermeniz gerekecektir.

Tırtıl Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Tırtıl alerjisinin son zamanlarda oldukça yoğun olarak meydana geldiği görülmektedir.

Tırtıl alerjisi yeşil alanlarda, tırtılların henüz kurtçuk halinde bulunurken oluştuğu belirlenmiştir.

Tırtıl alerjisine yakalanan kişiler de yoğun olarak kızarıklık ve kaşıntı oluşumu görünmektedir.

Larva döneminde bulunan tırtıllar alerjiye sebep olmaktadır.

Özellikle tırtıl kıllarının alerjiye sebep olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda çam ağaçlarında bulunan tırtılların alerjiye sebep olduğu bilinmektedir.

Üstelik tırtıl kıllarının sadece rüzgar ile cilde teması halinde bile alerji gözlenebilir.

Tırtıl Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Tırtıl Alerjisi Belirtileri

Tırtıl alerjisi genel olarak ensede oluşmaktadır. Kızarıklık ve kaşıntı yapan benekler tırtıl alerjisinin en yoğun belirtileri olarak gözlemlenmektedir.

Aynı zamanda göz de sulanma ve kızarıklık da alerjinin belirtileri arasında yer almaktadır. Tırtıl alerjisinin gözde batma ve yanma hissine de sebebiyet verdiği bilinmektedir.

Tırtıl alerjisi yoğun olarak boyunun arka bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık şeklinde kendini göstermektedir.

Tırtıl Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Tırtıl alerjisine karşı ciltte oluşan kızarıkların ve kaşıntıların cilde sürülecek olan harici kremler ile tedavi edilmesi amaçlanmaktadır.

Gözde meydana gelen alerjiler içinse göz damlaları tedavi amacı ile kullanılmaktadır.

Aynı zamanda ağızdan alınan ilaçlar da tırtıl alerjisi tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Alerji sonucunda ağızda oluşan kaşıntıları gidermek için de ağızdan ilaç alınması tedavi sürecinde tercih edilmektedir.

Alerjinin geçmesi için doktorunuzun verdiği ilaçları dikkatli bir şekilde kullanmanız son derece önemlidir.

Tırtıl Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Tırtıl alerjisine yol açan tırtıl kıllarının solunum yolu ile veya ağızdan alınması durumunda ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Ağızdan alınması durumunda ağır anjiyo ödeme sebep olabilen tırtıl alerjisinin sağlık açısından oldukça tehlikeli olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda anafilaksi geliştiği de yapılan gözlemler arasında yer almaktadır.

Tırtıl alerjisi genel olarak ciltte oluşan kaşıntılar ve kızarıklar şeklinde kendisini gösterdiği için tedavisinde de kremler kullanılmaktadır. Göz de meydana gelen alerji belirtileri için ise genel olarak göz damlaları tercih edilmektedir. Herkes de alerjinin meydana getirdiği belirtiler ve tedavi şekli farklılık gösterebileceği için doktorunuza danışmadan ilaç kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Tedavi için sadece doktorunuzun sizin için yazdığı ilaçları kullanmalısınız.

Tırtıl Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tırtıl Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tırtıl Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tırtıl Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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