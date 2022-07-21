Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı - Son Dakika
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Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı

21.07.2022 16:27

Vahşi hayattaki hayatta kalma savaşı kameraya yansıdı. Ölüm tehlikesi yaşayan bir tırtılın yılan şeklini aldığı anlar, sosyal medyada binlerce kez izlenme aldı. Kullanıcılar, görüntülere binlerce yorum yağdırdı.

Doğada birbirinden farklı mucizeler var. Öyle ki bazı hayvanlar, doğada kendisini korumak için müthiş yöntemlere başvuruyor. O yöntemlerden biri de herkesin yakından tanıdığı tırtıl ailesinden bir tür sergiliyor.

TEHLİKEDE HİSSEDİNCE YILANA DÖNDÜ

Tırtıl, kendisine eline alan insanı 'tehlike' olarak algılamasından saniyeler sonra harika bir döngüye imza atarak yılan şeklini alıyor. Tırtılın kafasının aynı bir yılana benzediği görülüyor.

YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, tırtılın bu değişimine yorum yağdırdı. Ancak kullanıcılar, tırtılın boyunun küçük olması nedeniyle yılana benzerliğinin çok eksik kaldığını dile getirdi.

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