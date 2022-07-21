Doğada birbirinden farklı mucizeler var. Öyle ki bazı hayvanlar, doğada kendisini korumak için müthiş yöntemlere başvuruyor. O yöntemlerden biri de herkesin yakından tanıdığı tırtıl ailesinden bir tür sergiliyor.
Tırtıl, kendisine eline alan insanı 'tehlike' olarak algılamasından saniyeler sonra harika bir döngüye imza atarak yılan şeklini alıyor. Tırtılın kafasının aynı bir yılana benzediği görülüyor.
Sosyal medya kullanıcıları, tırtılın bu değişimine yorum yağdırdı. Ancak kullanıcılar, tırtılın boyunun küçük olması nedeniyle yılana benzerliğinin çok eksik kaldığını dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı - Son Dakika