Tırtıl istilasına karşı çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Tırtıl istilasına karşı çalışma başlatıldı

18.07.2022 20:57
Tırtıl istilasına karşı çalışma başlatıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Bölgesi'nde ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde ciddi zararlar oluşturan çayır tırtılına karşı çalışma başlattı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Bölgesi'nde ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde ciddi zararlar oluşturan çayır tırtılına karşı çalışma başlattı.

Özellikle Trakya Bölgesi'nde son günlerde ayçiçeği tarlalarında ciddi zararlar oluşturan çayır tırtılına karşı Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı. Çanakkale genelinde 31 ekip sörvey ve çiftçi eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler, merkezde 1, Eceabat'ta ise 5 köyde çayır tırtılı ergini, Eceabat'da 7, Gelibolu'da 8 ve Biga'da 3 köyde ayçiçeği bitkisinde, Yenice'de 2 köyde yonca ve biber, Lapseki'de 3 köyde yonca, mısır ve ayçiçeği, merkezde 3 köyde ayçiçeği, yonca, soya fasulyesi bitkilerinde çayır tırtılı larvası olduğunu tespit ederek, yer aletleri ve dron ile kimyasal mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Çan'da ise bir köyde yoğun ergin uçuşu olduğunu ve larva çıkışları olduğunu tespit eden ekipler, parsellerde ilaçlama yapmaları konusunda üreticileri bilgilendirdi.

(Enishan Keskin - İHA)

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırtıl istilasına karşı çalışma başlatıldı - Son Dakika

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