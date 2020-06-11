Tırtıl istilasına uğrayan köylerde kuş, keklik ve karıncalarla önlem alınacak - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde köyleri istila eden tırtıllarla mücadelede kuş, keklik ve karınca kullanılacak.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, tırtıl istilasından olumsuz etkilenen Çaylıca, Kardere ve Bolucan köylerinde incelemelerde bulundu.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Şimşek, bölgedeki 7 köyde yoğun tırtıl istilası yaşandığını söyledi.

Köy muhtarları ve bölge insanlarıyla yaptıkları görüşmelerde ciddi rahatsızlıklara rastladıklarını anlatan Şimşek, "Çalışan orman işçileri ve çocukları, arazide çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız mağduriyet yaşarken köy ve mezralara inen tırtıllar evleri de işgale başladı. Bölgenin orman dokusunu tahrip eden tırtıllar, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor." dedi.

"Bölgenin ilaçlanması arılara zarar verir"

Bölgede bulunan yaklaşık 3 bin civarında arı kolonisinin genel ilaçlama yapılması durumunda zarar göreceğini savunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bölge ziyaretimizin ardından yetkililerle yaptığımız görüşmede durumu paylaştık. Yapılan açıklamada tırtılların altın kelebek denilen bir tür olduğu, ağaçlardan toprağa inme dönemine girdikleri söylendi. Arı, kuş ve böcek popülasyonunun etkilenmemesi, tabii dokunun bozulmaması amacıyla herhangi bir ilaçlama olmayacağı, bölgeye çok sayıda kuş yuvası yerleştirileceği, keklik ve karınca salınacağı aktarıldı."

Tırtılların saldırı algısı ile üzerlerindeki dikenleri insanlara fırlattığını öğrendiklerini belirten Şimşek, "Tırtıllar savunma amacıyla hareket ettiklerinden insanlar üzerinde alerjik etkenler, kaşıntı ve deri tahribatı yapıyor." diye konuştu.

Şimşek, yaklaşık bir ay içerisinde pupa dönemine girildiğinden bölgede tırtılların etkisinin biteceğini sözlerine ekledi.